 فضيحة وبالصور..حساب فايسبوكي في اسم وصور فتاة مغربية كينشر صور فاضحة لفتيات والقضية فيها أرقام ديال الواتساب والليالي الحمراء ﻿
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فضيحة وبالصور..حساب فايسبوكي في اسم وصور فتاة مغربية كينشر صور فاضحة لفتيات والقضية فيها أرقام ديال الواتساب والليالي الحمراء | حوادث و حقوق

فضيحة وبالصور..حساب فايسبوكي في اسم وصور فتاة مغربية كينشر صور فاضحة لفتيات والقضية فيها أرقام

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

فضيحة وبالصور..حساب فايسبوكي في اسم وصور فتاة مغربية كينشر صور فاضحة لفتيات والقضية فيها أرقام ديال الواتساب والليالي الحمراء

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 14:53 فضيحة وبالصور..حساب فايسبوكي في اسم وصور فتاة مغربية كينشر صور فاضحة لفتيات والقضية فيها أرقام ديال الواتساب والليالي الحمراء | حوادث و حقوق
فضيحة وبالصور..حساب فايسبوكي في اسم وصور فتاة مغربية كينشر صور فاضحة لفتيات والقضية فيها أرقام ديال الواتساب والليالي الحمراء
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لحساب فايسبوكي يحمل اسم ''نيهاد''، وهو الحساب الذي نشر مجموعة من الصور لفتاة قيل إنها هي ''نهاد''، بالإضافة إلى صور فتيات أخريات ظهرن في

"شوف تيفي"


تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لحساب فايسبوكي يحمل اسم "نيهاد"، وهو الحساب الذي نشر مجموعة من الصور لفتاة قيل إنها هي "نهاد"، بالإضافة إلى صور فتيات أخريات ظهرن في وضعيات يمكن اعتبارها مخلة بالحياء.

وقام صاحب هذا الحساب الفايسبوكي بنشر صور فتيات وأرفقها بأرقام قال إنها أرقامهن الهاتفية، وطالبهن بالتواصل معه عبر تطبيق الواتساب، مشيرا إلى أنهن على استعداد للمبيت مع الأشخاص الراغبين في التواصل وقضاء ليالي حمراء معهن.

وتفاعل العديد من الشباب الفايسبوكي مع هذا الحساب المثير للجدل، حيث أكد العديد منهم أن الأمر قد تكون له علاقة تستهدف استدراج الضحايا لأغراض غير أخلاقية واستغلالهم وابتزازهم ماديا، ومن جهة أخرى طالب نشطاء المصالح الأمنية المتخصصة بمراقبة ما يروج بالفايسبوك، بفرض رقابة على مثل هذه الحسابات، وإيقاف أصحابها.

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