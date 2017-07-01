أخنوش.. الملك أعطى تعليماته بالإنجاز السريع للأوراش بإقليم الحسيمة ﻿

صرح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش قبل قليل من يومه الأربعاء، أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته بتسريع ومواكبة مشاريع التهيئة وبرامج الإستثمار بإقليم الحسيمة.

بوليتيك



صرح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش قبل قليل من يومه الأربعاء، أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته بتسريع ومواكبة مشاريع التهيئة وبرامج الإستثمار بإقليم الحسيمة.



وأوضح أخنوش في تصريحه لقناة "شوف تيفي" أن التعليمات أعطيت من أعلى المستويات لتفعيل تنزيل الإستثمارات، مؤكدا بأن الحكومة تقوم بتسريع الأوراش والمشاريع لإستدراك التأخير الحاصل، حيث قامت فرق حكومية بزيارة المدينة والوقوف ميدانيا على العراقيل والمشاكل لإيجاد الحلول.



وأضاف أخنوش، أن الحكومة تعمل على تصحيح مسار إنجاز الإستثمارات، وإدارك التأخير الحاصل، مؤكدا بأن إنجاز الأوراش يحتاج الإستقرار والهدوء، وليس وقتا للمسيرة الإحتجاجية.





