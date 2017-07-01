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محامي .. ''ناصر الزفزافي'' بخير وأخبار الفايسبوك لاعلاقة ''لها بالواقع''

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 14:28 محامي .. ناصر الزفزافي بخير وأخبار الفايسبوك لاعلاقة لها بالواقع | بوليتيك
محامي .. ''ناصر الزفزافي'' بخير وأخبار الفايسبوك لاعلاقة ''لها بالواقع''
كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الريف، أن والدا ''ناصر الزفزافي'' قاما بزيارته صبيحة اليوم الأربعاء بسجن عكاشة في ظروف عادية جدا، وأن صحته بخير ولم يتم نقله لأي مستشفى كما هو متداول.

شوف تيفي


كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الريف، أن والدا ''ناصر الزفزافي'' قاما بزيارته صبيحة اليوم الأربعاء بسجن عكاشة في ظروف عادية جدا، وأن صحته بخير ولم يتم نقله لأي مستشفى كما هو متداول.

وردا على سؤال ''لشوف تيفي'' حول الوضع الصحي لناصر أكدا أن زعيم الحراك المعتقل بسجن عكاشة لا يعاني من أي أزمة صحية كما يتم ترويجه، بل أن والده شخصيا أقر بأن زيارة ابنه اليوم ليست بزيارة الوداع كما تم ترويجه من قبل بعض الجهات على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكد المحامي، أن محامي ''ناصر الزفزافي'' سيقوم بزيارته في الأيام القليلة المقبلة، في إطار التخابر، إستعدادا لأطوار وجلسات محاكمته بالدار البيضاء بعد الإنتهاء من التحقيق التفصيلي مع المعتقلين وتحديد الجلسات.


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