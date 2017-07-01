يا ربي السلامة..الضحك الخايب: شاب ذبح صديقه وسط الشارع العام بمدينة طنجة..وهاشنو وقع+فيديو ﻿

اهتزت حومة الدراوة بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شاب، أقدم على ذبح صديقه بطريقة جد بشعة بعد أن قام بطعنه على مستوى العنق.

"شوف تيفي"

اهتزت حومة الدراوة بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شاب، أقدم على ذبح صديقه بطريقة جد بشعة بعد أن قام بطعنه على مستوى العنق.

وحسب مصادر طنجاوية فإن مرتكب الجريمة، أقدم على ارتكاب جريمته عن طريق الخطأ، حيث أقدم على ذبحه خلال ممازحته إياه، ليسقط أرضا غارقا في بحر من الدماء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن حالة من الرعب والهلع انتابت ساكنة الحي المذكور عقب مشاهدتهم الضحية وهو يصارع الموت، موضحة أن سيارة للإسعاف، قامت بنقله في حالة جد حرجة ما بين الحياة والموت إلى مستشفى محمد الخامس، بينما تم اعتقال صديقه من طرف المصالح الأمنية.



