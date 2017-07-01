رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة يحذر الريفيين من أجندة دعاة الإحتجاج ويدعو للتهدئة ﻿

دعا ''إسماعيل الرايس'' رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة ساكنة الإقليم إلى الالتزام بالهدوء وتغليب منطق الحكمة والتعقل لتجاوز الأزمة التي يعيشها الريف، و''عدم الإنجرار وراء من أسماهم بالأصوات التي تصب

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دعا "إسماعيل الرايس" رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة ساكنة الإقليم إلى الالتزام بالهدوء وتغليب منطق الحكمة والتعقل لتجاوز الأزمة التي يعيشها الريف، و"عدم الإنجرار وراء من أسماهم بالأصوات التي تصب الزيت على النار والمكبلة بأجندة بعيدة عن مصلحة الريف ومستقبله".



وقال الرايس في تصريح توصلت به القناة، "أن هناك من يسعى إلى تصفية حسابات سياسوية وسيكولوجية لا تمت بصلة للمشاكل الحقيقية التي يعيشها سكان إقليم الحسيمة، والمرتبطة أساسا بإشكالات اقتصادية واجتماعية كالتشغيل والصحة والتعليم والبنى التحتية".



وتابع قائلا في هذا الصدد، أن مجهودات جبارة قام بها الملك محمد السادس للرقي بالحسيمة من خلال تدشين العديد من المشاريع المهيكلة الرامية إلى وضع القواعد الأساسية للإقلاع التنموي، داعيا الجميع إلى التجند لإنجاح مسلسل الإقلاع الاقتصادي للحسيمة الذي يعتبره أولوية لا محيد عنها منذ اعتلاء الملك العرش، إلا أن الزمن بمقياس التنمية يضيف الرايس يتطلب وقتا كافيا لجني ثمارها ولا يتعلق الأمر بعملية سهلة المنال وسريعة التحضير .



ودعا الرايسي الجميع إلى التزام الهدوء من أجل إنقاذ الموسم الصيفي الذي يراهن عليه سكان الحسيمة لتحريك أنشطتهم الاقتصادية خصوصا المرتبطة منها بالجانب السياحي لتدارك الوضع وتجاوز الركود الاقتصادي الذي طبع الإقليم لأشهر سيما وأن استمرار هذا الجمود يشكل خطرا حقيقيا على المستقبل الديموغرافي للإقليم نتيجة احتمال تزايد معدل الهجرة مما يهدد التوازن الاجتماعي المطلوب لتحقيق أي تنمية وأي ازدهار على حد تعبيره.



وطالب الرايس بضرورة انخراط الجميع بشكل إيجابي في النقاش العام والدفع في اتجاه تقليص الهوة بين مكونات المجتمع من أجل مصلحة الإقليم والوطن من خلال خلق أجواء مستقرة وهادئة عوض تغليب لغة التخوين والعنف المعنوي بشتى أنواعه.





