 رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة يحذر الريفيين من أجندة دعاة الإحتجاج ويدعو للتهدئة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. شوفو أشنو دارو حراكة مغاربة لأشهر عارضات الأزياء فالخوزيرات | منوعات

بالفيديو.. شوفو أشنو دارو حراكة مغاربة لأشهر عارضات الأزياء فالخوزيرات

رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة يحذر الريفيين من أجندة دعاة الإحتجاج ويدعو للتهدئة | بوليتيك

رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة يحذر الريفيين من أجندة دعاة الإحتجاج ويدعو للتهدئة

بالصور..« مي ياقوت » امراة مغربية تُضحي بزواجها من أجل تربية 50 قطا بمنزلها | مجتمع

بالصور..« مي ياقوت » امراة مغربية تُضحي بزواجها من أجل تربية 50 قطا بمنزلها

فنانة مغربية شهيرة ضمن لجنة تحكيم ذوفويس في موسمه الجديد | ثقافة و فنون

فنانة مغربية شهيرة ضمن لجنة تحكيم ذوفويس في موسمه الجديد

بسبب ما راج في الفيس بوك.. المغاربة يتوافدون على مراكز تحاقن الدم | بووز

بسبب ما راج في الفيس بوك.. المغاربة يتوافدون على مراكز تحاقن الدم

البرلمانيون يحصلون على العطلة الصيفية ويفشلون في تشكيل لجنة إستطلاع حول المحروقات | بوليتيك

البرلمانيون يحصلون على العطلة الصيفية ويفشلون في تشكيل لجنة إستطلاع حول المحروقات

بالفيديو..شفار من نوع اخر.. حيد جلابتو باش يشفر على خاطرو | بووز

بالفيديو..شفار من نوع اخر.. حيد جلابتو باش يشفر على خاطرو

بعد أشهر على تشكيلها... أحزاب الحكومة تحدد موعدا لتوقيع ميثاق الأغلبية | بوليتيك

بعد أشهر على تشكيلها... أحزاب الحكومة تحدد موعدا لتوقيع ميثاق الأغلبية

مؤلم..شوفو شنو لقاو في الحي الحسني بالبيضاء..هذه هي نتيجة العلاقات الجنسية غير الشرعية | حوادث و حقوق

مؤلم..شوفو شنو لقاو في الحي الحسني بالبيضاء..هذه هي نتيجة العلاقات الجنسية غير الشرعية

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة يحذر الريفيين من أجندة دعاة الإحتجاج ويدعو للتهدئة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 13:58 رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة يحذر الريفيين من أجندة دعاة الإحتجاج ويدعو للتهدئة | بوليتيك
رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة يحذر الريفيين من أجندة دعاة الإحتجاج ويدعو للتهدئة
دعا ''إسماعيل الرايس'' رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة ساكنة الإقليم إلى الالتزام بالهدوء وتغليب منطق الحكمة والتعقل لتجاوز الأزمة التي يعيشها الريف، و''عدم الإنجرار وراء من أسماهم بالأصوات التي تصب

شوف تيفي



دعا "إسماعيل الرايس" رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة ساكنة الإقليم إلى الالتزام بالهدوء وتغليب منطق الحكمة والتعقل لتجاوز الأزمة التي يعيشها الريف، و"عدم الإنجرار وراء من أسماهم بالأصوات التي تصب الزيت على النار والمكبلة بأجندة بعيدة عن مصلحة الريف ومستقبله".

وقال الرايس في تصريح توصلت به القناة، "أن هناك من يسعى إلى تصفية حسابات سياسوية وسيكولوجية لا تمت بصلة للمشاكل الحقيقية التي يعيشها سكان إقليم الحسيمة، والمرتبطة أساسا بإشكالات اقتصادية واجتماعية كالتشغيل والصحة والتعليم والبنى التحتية".

وتابع قائلا في هذا الصدد، أن مجهودات جبارة قام بها الملك محمد السادس للرقي بالحسيمة من خلال تدشين العديد من المشاريع المهيكلة الرامية إلى وضع القواعد الأساسية للإقلاع التنموي، داعيا الجميع إلى التجند لإنجاح مسلسل الإقلاع الاقتصادي للحسيمة الذي يعتبره أولوية لا محيد عنها منذ اعتلاء الملك العرش، إلا أن الزمن بمقياس التنمية يضيف الرايس يتطلب وقتا كافيا لجني ثمارها ولا يتعلق الأمر بعملية سهلة المنال وسريعة التحضير .

ودعا الرايسي الجميع إلى التزام الهدوء من أجل إنقاذ الموسم الصيفي الذي يراهن عليه سكان الحسيمة لتحريك أنشطتهم الاقتصادية خصوصا المرتبطة منها بالجانب السياحي لتدارك الوضع وتجاوز الركود الاقتصادي الذي طبع الإقليم لأشهر سيما وأن استمرار هذا الجمود يشكل خطرا حقيقيا على المستقبل الديموغرافي للإقليم نتيجة احتمال تزايد معدل الهجرة مما يهدد التوازن الاجتماعي المطلوب لتحقيق أي تنمية وأي ازدهار على حد تعبيره.

وطالب الرايس بضرورة انخراط الجميع بشكل إيجابي في النقاش العام والدفع في اتجاه تقليص الهوة بين مكونات المجتمع من أجل مصلحة الإقليم والوطن من خلال خلق أجواء مستقرة وهادئة عوض تغليب لغة التخوين والعنف المعنوي بشتى أنواعه.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحسيمة الإقليم المجتمع الإقتصاد شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

البرلمانيون يحصلون على العطلة الصيفية ويفشلون في تشكيل لجنة إستطلاع حول المحروقات | بوليتيك

البرلمانيون يحصلون على العطلة الصيفية ويفشلون في تشكيل لجنة إستطلاع حول المحروقات

بعد أشهر على تشكيلها... أحزاب الحكومة تحدد موعدا لتوقيع ميثاق الأغلبية | بوليتيك

بعد أشهر على تشكيلها... أحزاب الحكومة تحدد موعدا لتوقيع ميثاق الأغلبية

الأغلبية الحكومية تتفاعل إيجابا مع قرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة | بوليتيك

الأغلبية الحكومية ''تتفاعل إيجابا'' مع قرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة

عزيز الرباح....أتعرض للحصار والعثماني وبن كيران على علم دقيق بذلك | بوليتيك

عزيز الرباح....أتعرض للحصار والعثماني وبن كيران على علم دقيق بذلك

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شاهد تقرير القناة الاولى المغربية عن مهرجان الثوم باقليم تارودانت 2017 | قنوات أخرى
منذ 8 ساعات

بالفيديو.. شاهد تقرير القناة الاولى المغربية عن مهرجان الثوم باقليم تارودانت 2017

لقاء مع رائد المفتاحي مخرج الفيلم المغربي المليار بطولة ربيع القاطي 2017 | قنوات أخرى

لقاء مع رائد المفتاحي مخرج الفيلم المغربي المليار بطولة ربيع القاطي 2017

بالفيديو.. شاهد تفاصيل حادثة السير المميتة باقليم الرشيدية | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد تفاصيل حادثة السير المميتة باقليم الرشيدية

العواملة يرصد كواليس ورهانات مناظرة الكاف بالصخيرات والحكم المصري الغندور ينتقد فترة حياتو | قنوات أخرى

العواملة يرصد كواليس ورهانات مناظرة "الكاف" بالصخيرات والحكم المصري الغندور ينتقد فترة حياتو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. شوفو أشنو دارو حراكة مغاربة لأشهر عارضات الأزياء فالخوزيرات | منوعات
منذ 8 دقائق

بالفيديو.. شوفو أشنو دارو حراكة مغاربة لأشهر عارضات الأزياء فالخوزيرات

رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة يحذر الريفيين من أجندة دعاة الإحتجاج ويدعو للتهدئة | بوليتيك

رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة يحذر الريفيين من أجندة دعاة الإحتجاج ويدعو للتهدئة

بالصور..« مي ياقوت » امراة مغربية تُضحي بزواجها من أجل تربية 50 قطا بمنزلها | مجتمع

بالصور..« مي ياقوت » امراة مغربية تُضحي بزواجها من أجل تربية 50 قطا بمنزلها

فنانة مغربية شهيرة ضمن لجنة تحكيم ذوفويس في موسمه الجديد | ثقافة و فنون

فنانة مغربية شهيرة ضمن لجنة تحكيم ذوفويس في موسمه الجديد

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.