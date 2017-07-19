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بالصور..« مي ياقوت » امراة مغربية تُضحي بزواجها من أجل تربية 50 قطا بمنزلها

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 13:44 بالصور..« مي ياقوت » امراة مغربية تُضحي بزواجها من أجل تربية 50 قطا بمنزلها | مجتمع
بالصور..« مي ياقوت » امراة مغربية تُضحي بزواجها من أجل تربية 50 قطا بمنزلها
في قصة إنسانية، ''الياقوت'' امراة مغربية تبلغ من العمر 54 سنة تنحدر من مدينة فاس ضحت بزواجها من أجل غاية واحدة هي الإهتمام بالقطط الضالة رغم ظروفها الإجتماعية القاسية.

شوف تيفي

 

في قصة إنسانية، "الياقوت" امراة مغربية تبلغ من العمر 54 سنة تنحدر من مدينة فاس ضحت بزواجها من أجل غاية واحدة هي الإهتمام بالقطط الضالة رغم ظروفها الإجتماعية القاسية.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن مي ياقوت تعيش بمنزل آيل للسقوط بحي سيد الهيري بباب فتوح حيث تُعطي اهتمامها الكامل لهذه المخلوقات الأليفة.

وفي تصريح ل"الياقوت" أجرته شوف تيفي صرحت أنها تقوم يوميا بجولة ماراطونية على المطاعم وأصحاب السمك بغرض جمع مأونة لإطعام القطط الذين يبلغ عددهم أزيد من خمسين قطا وقطة.

وأضافت في تصريحات خصت بها القناة أنها تعيش ظروفا قاسية خصوصا بعد طلاقها من زوجها بسبب القطط، إذ فضلت الطلاق لتخصص وقتها الكامل في رعاية القطط المتشردة.

 



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