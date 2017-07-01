البرلمانيون يحصلون على العطلة الصيفية ويفشلون في تشكيل لجنة إستطلاع حول المحروقات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن البرلمانيون سيحصلون على العطلة الصيفية مباشرة بعد الأسبوع الأول من شهر غشت المقبل.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن البرلمانيون سيحصلون على العطلة الصيفية مباشرة بعد الأسبوع الأول من شهر غشت المقبل.



وخلافا لزملائهم من بعض وزراء الحكومة المعنيين بأوراش ومشاريع "الحسيمة منارة المتوسط"، سيستفيذ البرلمانيون من العطلة الصيفية التي ستمتد من الأسبوع الأول من شهر غشت إلى غاية بداية شهر أكتوبر.



وفي ذات السياق، كشف مصدر برلماني، أن حصيلة عمل البرلمانيين أقل من ضعيفة، حيث فشلوا في إخراج لجنة إستطلاعية حول المحروقات والتي وافق عليها مكتب مجلس النواب، إذ تم الإتفاق على تأجيل اللجنة إلى شهر أكتوبر المقبل إنقاذا للمبادرة التي تأخرت بفعل بعض العراقيل التقنية.





