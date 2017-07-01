بعد أشهر على تشكيلها... أحزاب الحكومة تحدد موعدا لتوقيع ميثاق الأغلبية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حكومي، أن وثيقة ميثاق الأحزاب المشكلة للحكومة، أضحت جاهزة للتوقيع والإعلان من طرف زعماء أحزاب الأغلبية، لإعتماده كورقة مؤطرة للعلاقة بينها وإستراتيجية عملها طيلة الولاية

شوف تيفي





علمت "شوف تيفي" من مصدر حكومي، أن وثيقة ميثاق الأحزاب المشكلة للحكومة، أضحت جاهزة للتوقيع والإعلان من طرف زعماء أحزاب الأغلبية، لإعتماده كورقة مؤطرة للعلاقة بينها وإستراتيجية عملها طيلة الولاية الحالية.



وحسب ذات المصدر، فالميثاق المنتظر التوقيع عليه الثلاثاء المقبل، "سيشكل وثيقة تعاقدية ومرجعا للعمل المشترك لأحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الإشتراكي والتقدم والإشتراكية، وكذا أساسا لالتزامها الواضح أمام المواطنات والمواطنين".



وكشف ذات المصدر، بوجود تأخر في توقيع زعماء الأغلبية على الميثاق، حيث أنه يصادف تقريبا مرور مائة يوم على تشكيل الحكومة، حيث كان ينتظر المواطنون من الحكومة تقديم الحصيلة، في حين إختارت فقط الإعلان على الميثاق.





