مؤلم..شوفو شنو لقاو في الحي الحسني بالبيضاء..هذه هي نتيجة العلاقات الجنسية غير الشرعية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مواطنين، عثروا يومه الاثنين، على جثة رضيع بالقرب من شارع ابن سينا بالحي الحسني وبالتحديد بالقرب من الثانوية التأهيلية ابن الهيتم.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن مواطنين، عثروا يومه الاثنين، على جثة رضيع بالقرب من شارع ابن سينا بالحي الحسني وبالتحديد بالقرب من الثانوية التأهيلية ابن الهيتم.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المواطنين عبروا عن استنكارهم الشديد للعثور على جثة الرضيع، موضحين أن رميه والتخلص منه هو نتيجة العلاقات الجنسية الخارجة عن إطار الزواج، مستغلين الفرصة للإشارة إلى انتشار الدعارة بالمنطقة وخاصة على مستوى شارع أفغانستان.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات الرحمة.



