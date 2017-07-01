حصري..بعد تعرضه لحادثة سير: الطلياني يقضى فترة النقاهة بهذه المدينة المغربية..وأنباء عن مشاركته في حفلة بمارسيليا نهاية الاسبوع الحالي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الفنان رضى الطلياني الذي تعرض أخيرا لحادثة سير، يتواجد بمدينة المحمدية المغربية، والتي اختارها من أجل قضاء فترة النقاهة.

"شوف تيفي"





علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن الفنان رضى الطلياني الذي تعرض أخيرا لحادثة سير، يتواجد بمدينة المحمدية المغربية، والتي اختارها من أجل قضاء فترة النقاهة.



وأوضح المصدر ذاته إلى أن هناك احتمالا كبيرا في أن يشارك الطلياني في إحياء حفلة بمدينة مارسيليا الفرنسية نهاية الأسبوع الجاري في حال شعوره بتسحن، مشيرا إلى أن مشاركته تبقى رهينة بتعافيه من الإصابات التي تعرض لها.



وأكد ذات المصدر أن حفلة الطلياني بمارسيليا، من المنتظر أن يتم إحياؤها بـ "B4 Marseille Vieux Port" إلى جانب الديدجي "Tatooe" الذي شاركه في أغنية الفنان الجزائري الجديدة والتي صدرت أول أمس الاثنين تحت عنوان "Comme une B*tch".







