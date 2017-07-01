الأغلبية الحكومية ''تتفاعل إيجابا'' مع قرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن إجتماع الأغلبية الذي جرى ليلة أمس الثلاثاء، برئاسة سعد الدين العثماني قد ثمن قرار السلطة المحلية بالحسيمة منع الوقفة الإحتجاجية المزمع تنظيمها غدا الخميس 20 يوليوز بساحة محمد

شوف تيفي





علمت ''شوف تيفي'' أن إجتماع الأغلبية الذي جرى ليلة أمس الثلاثاء، برئاسة سعد الدين العثماني قد ثمن قرار السلطة المحلية بالحسيمة منع الوقفة الإحتجاجية المزمع تنظيمها غدا الخميس 20 يوليوز بساحة محمد السادس بالمدينة.



ووفق مصدر حضر الإجتماع الذي جرى بمنزل رئيس الحكومة، ناقش ممثلوا أحزاب الأغلبية كذلك سير أوراش برنامج الحسيمة منارة المتوسط والتي أخذت حيزا كبيرا من وقت الإجتماع، خاصة في ظل المعطيات التي تتحدث عن قرب صدور نتائج التحقيق الذي تشرف عليه لجنة تابعة لمفتشتي المالية والداخلية.



وفي ذات السياق، صرح الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله ''لشوف تيفي'' حول الموضوع بالقول'' بأن الأغلبية نادت للحفاظ على الهدوء والتفاعل الإيجابي مع قرار السلطات المحلية بالحسيمة بمنع مسيرة 20 يوليوز، لخلق الأجواء المناسبة وتمكين الحكومة من القيام بعملها''.



وأضاف بن عبد الله، أن الإجتماع ناقش عددا من القضايا السياسية التي تهم المغرب، كما تطرق ممثلوا الأغلبية لقضية الجولات التفقدية للجهات والأقاليم والتي سيقوم بها أعضاء الحكومة.





