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بالصورة.. سعد المجرد ينشر صورة جديدة..وهذه هي كلماته المؤثرة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 12:33 بالصورة.. سعد المجرد ينشر صورة جديدة..وهذه هي كلماته المؤثرة | ثقافة و فنون
بالصورة.. سعد المجرد ينشر صورة جديدة..وهذه هي كلماته المؤثرة
نشر الفنان المغربي سعد المجرد على حسابه بالانستغرام صورة جديدة له، أرفقها بتدوينة كتب فيها،''ابتسم دائما..الحياة ستتعب من إزعاجها لك''.

"شوف تيفي"

نشر الفنان المغربي سعد المجرد على حسابه بالانستغرام صورة جديدة له، أرفقها بتدوينة كتب فيها،"ابتسم دائما..الحياة ستتعب من إزعاجها لك".

وتفاعل عشاق "المعلم" مع الصورة و مع كلمات المجرد التي تم وصفها بالمؤثرة، موضحين أن الفنان المغربي استطاع تجاوز محنته والعودة لممارس, حياته الطبيعية والدليل هو انفتاحه مرة أخرى على الحياة.


ومن جهة أخرى، طالب عشاق المجرد هذ ا الأخير بالكشف عن هوية حبيبته التونسية، في حين استغل آخرون الفرصة للتأكيد على أن خبر ارتباطه بفتاة تونسية يبقى مجرد إشاعة ولا أساس له من الصحة .

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