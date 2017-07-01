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عصابة خطيرة تروع المارة وتسلب منهم ممتلكاتهم والشرطة تُصدر مذكرة بحث في حقهم

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 12:22 عصابة خطيرة تروع المارة وتسلب منهم ممتلكاتهم والشرطة تُصدر مذكرة بحث في حقهم | حوادث و حقوق
عصابة خطيرة تروع المارة وتسلب منهم ممتلكاتهم والشرطة تُصدر مذكرة بحث في حقهم
علمت شوف تيفي أن عصابة من الملثمين مكونة من ثلاثة أشخاص يمتطون دراجة نارية من نوع T-MAX سوداء اللون يقدمون على اعتراض سبيل المواطنين الذين يستعملون دراجات نارية من أجل سلبهم ممتلكاتهم.

شوف تيفي

 

علمت شوف تيفي أن عصابة من الملثمين مكونة من ثلاثة أشخاص يمتطون دراجة نارية من نوع T-MAX سوداء اللون يقدمون على اعتراض سبيل المواطنين الذين يستعملون دراجات نارية من أجل سلبهم ممتلكاتهم.

وحسب مصادرنا فإن العصابة الإجرامية تتربص بضحاياها حيث تتعقبهم وهم على متن دراجاتهم النارية ليُباغثونهم ويضربونهم على مستوى الرأس بآلة حادة الشيء الذي يُسهل على العصابة التي تقطن بحي ليساسفة سلبهم ممتلكاتهم.

وكشفت مصادر أمنية، أن الملثمين اعتدوا الأحد المنصرم على مواطن تسببوا له في كسر على مستوى الرجل، حيث قاموا بسرقة دراجته النارية بمدار عزبان، الإعتداء أثار حفيظة المارة إذ قاموا بإعطاء الوصف للمصالح الأمنية الذين باشروا تحقيقاتهم في الموضوع ليصدروا مذكرة بحث وطنية بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة، واعتراض سبيل المارة وسلبهم ممتلكاتهم تحت طائلة الضرب.

 



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اعتداء الضرب السرقة عصابة

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