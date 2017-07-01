عاجل..وفاة فنان راي جزائري مشهور جدا..وهذه هي التفاصيل ﻿

توفي صباح يومه الأربعاء بوهران الفنان بلاوي الهواري الذي يعد أيقونة الأغنية الوهرانية عن عمر ناهز 91 عاما إثر مرض عضال، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''الخبر'' الجزائري قبل قليل.

"شوف تيفي"

توفي صباح يومه الأربعاء بوهران الفنان بلاوي الهواري الذي يعد أيقونة الأغنية الوهرانية عن عمر ناهز 91 عاما إثر مرض عضال، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "الخبر" الجزائري قبل قليل.

وأوضح الموقع المذكور أن مصدره أكد وفاة رائد الأغنية الوهرانية بلاوي الهواري في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض الذي ألزمه الفراش لفترة وأدى الى غيابه فيها عن الساحة الفنية، مشيرا إلى ان الفنان الشهير بالساحة الفنية الجزائرية من المرتقب أن يوارى جثمانه الثرى بعد ظهيرة اليوم بمقبرة عين البيضاء.

وأكد ذات الموقع أن فنانين جزائريين، بوهران، أجمعوا أن رحيل بلاوي الهواري إيقونة الأغنية الوهرانية صبيحة اليوم الأربعاء يعد "خسارة كبيرة" للساحة الفنية الوطنية، موضحا أن المشوار الفني للراحل يزخر بأزيد من 500 أغنية والتي ألهمت العديد من نجوم الأغنية الوهرانية والرايوية خلال سنوات الثمانينيات على غرار الشاب خالد الذي أعاد أداء البعض منها، وقد استفاد خالد إلى جانب فنانين آخرين من تلحين بلاوي الهواري في انجاز أغاني حظيت بالشهرة والرواج العالمي.