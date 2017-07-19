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بالصور.. ''رشيد شو'' مدوز العطلة مع بنكيران

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 11:42 بالصور.. رشيد شو مدوز العطلة مع بنكيران | ثقافة و فنون
بالصور.. ''رشيد شو'' مدوز العطلة مع بنكيران
نشر مهدي بنكيران على صفحته الرسمية بالفايسبوك مجموعة من الصور، التي التقطها رفقة الإعلامي رشيد العلالي خلال قضائهما لعطلتهما الصيفية بمدينة المضيق.

"شوف تيفي"

نشر مهدي بنكيران على صفحته الرسمية بالفايسبوك مجموعة من الصور، التي التقطها رفقة الإعلامي رشيد العلالي خلال قضائهما لعطلتهما الصيفية بمدينة المضيق.
 
وكتب بنكيران إلى جانب إحدى الصور "خويا و حبيبي لعزيز الإعلامي رشيد العلالي معايا فعطلة بمدينة المضيق بشمال المملكة المغربية . مغربي ناجح، طموح و وطني، يستحق التقدير و التكريم".
 
وبالإضافة إلى بنكيران فإن مقدم برنامج "رشيد شو"، نشر بدوره مجموعة من الصور والتي أكد من خلالها قضاءه لعطلته الصيفية بمدينة المضيق.

 
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المغرب شوف تيفي الفايسبوك المملكة المغربية رشيد العلالي مهدي بنكيران

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