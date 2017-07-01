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بالفيديو .. خليجي يبصق في وجه موظفة استقبال في أحد المستشفيات ويتعارك معها

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 11:20 بالفيديو .. خليجي يبصق في وجه موظفة استقبال في أحد المستشفيات ويتعارك معها | حوادث و حقوق
بالفيديو .. خليجي يبصق في وجه موظفة استقبال في أحد المستشفيات ويتعارك معها
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم يظهر رجلًا مرتديًا الزي الخليجي، وهو يتجادل مع موظفة استقبال في أحد المستشفيات.

"شوف تيفي"

 

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم يظهر رجلًا مرتديًا الزي الخليجي، وهو يتجادل مع موظفة استقبال في أحد المستشفيات.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة مثبتة داخل المستشفى، مشادة كلامية حادة بين الرجل وموظفة الاستقبال، بعدها انفعل الرجل ليوجه "بصقة" للموظفة التي مسحتها وهي تكظم غيظها مشيرة له بالمغادرة، إلا أنه ما لبث أن خلع "عقاله" محاولًا ضربها، ما دفع الأخيرة إلى مغادرة مكانها للمواجهة معه، حيث تشابكا بالأيدي، وانهال الرجل عليها بالضرب المبرح بـ"عقاله" قبل أن يتدخل رجال الأمن وموظفون ويسيطروا عليه.

للإشارة تم تصوير هذا الفيديو يوم 11 يوليوز 2017كما هو ظاهر في الشريط ولم يكشف عن مكان الفيديو وبأي دولة تم فيها حادث الاعتداء على الموظفة.


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المغرب شوف تيفي خليجي يبصق موظفة استقبال مستشفى عراك

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