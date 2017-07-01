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بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 11:13 عاجل: هذا ما يقع أمام سجن عكاشة في هذه اللحظات بسبب الزفزافي و رفاقه | مجتمع
عاجل: هذا ما يقع أمام سجن عكاشة في هذه اللحظات بسبب الزفزافي و رفاقه
علمت'' شوف تيفي'' أن حالة من الفوضى يشهدها سجن عكاشة، بسبب منع بعض الحقوقين من زيارة نشطاء حراك الريف في زيارة جماعية.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" أن حالة من الفوضى يشهدها سجن عكاشة، بسبب منع بعض الحقوقين من زيارة نشطاء حراك الريف في زيارة جماعية.

و حسب مصادرنا، فإن عائلات معتقلي حراك – الريف يقومون بزيارة جماعية لسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، لأبنائهم الذين قرروا الدخول في معركة الأمعاء الفارغة تحت شعار "البراءة أو الشهادة".

من جانبها نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الادعاءات بشأن حقن النزيل بالسجن المحلي عين السبع 1، ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، "بحقنة تسببت له في آلام"، معتبرة أنها مجرد "افتراءات بليدة من وحي الخيال الخسيس للجهات التي نشرتها وعلقت عليها في نفس الوقت كما لو كانت واقعا حقيقيا".

وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ، ردا على ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الادعاءات، أنه على خلاف مثل هذه الممارسات والأساليب غير المسؤولة لمن يدعي الدفاع عن هذا النزيل وغيره من النزلاء المتابعين على خلفية نفس الأحداث، فإن إدارة المؤسسة تعامل جميع نزلائها معاملة قانونية ومسؤولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعرض حياة نزيل من نزلاء المؤسسة للخطر أو لأية معاملة مخالفة للقانون.

وأضافت المندوبية العامة أنه نظرا لتمادي هذه الجهات في تضليل الرأي العام والافتراء على النزلاء المعنيين ومحاولة المس بسمعة المؤسسة باعتبارها مؤسسة تابعة للدولة، فإن هذه الإدارة تحذر، كما فعلت في السابق، هذه الجهات من التبعات الخطيرة لمثل هذه الادعاءات الكاذبة، ومن الممارسات التحريضية التي تلجأ إليها خدمة لأجندات مشبوهة.

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