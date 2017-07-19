بالصورة.. هذه هي صورة مسخوط الوالدين لي كيضرب ويعاير والديه بالكلام الفاحش ﻿

تناقلت الصفحات الفايسبوكية ليلة البارحة صورة لشاب في العشرينيات من عمره قيل على أنها تعود لـصاحب الفيديو الذي هز الفايسبوك ليلة البارحة الثلاثاء والذي يظهر من خلاله شاب يعتدي على والديه بالضرب

شوف تيفي

تناقلت الصفحات الفايسبوكية ليلة البارحة صورة لشاب في العشرينيات من عمره قيل على أنها تعود لـصاحب الفيديو الذي هز الفايسبوك ليلة البارحة الثلاثاء والذي يظهر من خلاله شاب يعتدي على والديه بالضرب والكلام الفاحش مقابل إعطائه للمال.

وطالبت هاته الصفحات من الجهات المعنية من إلقاء القبض على المعني بالأمر لينال جزاءه ويكون عبرة للذين لايحترمون أولياء أمورهم.

تجدر الإشارة، إلى أن النشطاء المغاربة تفاعلوا مع الفيديو الذي تم تداوله عبر المواقع التواصلية معبرين عن صدمتهم التي لا توصف بسبب مضمونه المؤلم، موضحين أن الإدمان على المخدرات "البلية"، جعل العديد من أبناء "الجيل الحالي"، يقدمون على تعنيف أبائهم وإهانتهم بطريقة مستفزة وغير أخلاقية لا يمكن قبولها.



