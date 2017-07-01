حصري..زوجة الحواص صاحب إشاعة 17 مليار تحصل على منصب نائبة رئيس أحد السوالم ﻿

علمت ''شوف تيفي '' أن تصويت أعضاء بلدية أحد السوالم التابعة لعمالة برشيد، انتهى قبل قليل من يومه الأربعاء، باختيار عواطف بودريق زوجة الرئيس السابق المعفي زين العادين الحواص كنائبة أولى للرئيس الجديد

"شوف تيفي "

علمت "شوف تيفي " أن تصويت أعضاء بلدية أحد السوالم التابعة لعمالة برشيد، انتهى قبل قليل من يومه الأربعاء، باختيار عواطف بودريق زوجة الرئيس السابق المعفي زين العادين الحواص كنائبة أولى للرئيس الجديد حكيم عفوت عن حزب الاستقلال.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن نتائج التصويت النهائي، تشير إلى فوز عفوت وعواطف بودريق بتصويت 16 عضوا لصالحهم، في حين حصل منافسهم عن حزب الأصالة والمعاصرة على 14 صوت.

وأوضح المصدر ذاته أن زوجة الحواص قد تتكفل بتسيير الجماعة في حال غياب عفوت المتابع في حالة سراح في نفس قضية زوجها الحواص.