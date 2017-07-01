عاجل..السلامة يا ربي هاذ الشي خطير : الحرارة المُفرطة تقتل 6 أشخاص في هذه الدولة ﻿

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الأربعاء عن هلاك 6 أشخاص وإصابة 7680 آخرين نقلوا إلى مستشفيات خلال الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

"شوف تيفي"

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الأربعاء عن هلاك 6 أشخاص وإصابة 7680 آخرين نقلوا إلى مستشفيات خلال الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية فقد أشارت خدمة الإطفاء اليابانية التي تشرف على خدمة الإسعاف إلى أن هذه الأرقام تزيد بنحو ضعفين عن الأرقام التي سجلت خلال الأسبوع ما قبل السابق.

وأوضحت أن 170 شخصا ممن دخلوا المستشفى سيخضعون للعلاج لمدة أكثر من ثلاثة أسابيع فيما سيمضي 2500 آخرون في المستشفيات وقتا أقل.

ويشكل المسنون الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة أكثر من نصف المتضررين في الوقت الذي يتوقع فيه بقاء الأجواء حارة خلال الأسبوع الجاري بعد أن استقرت درجة الحرارة قرب مستوى 35 مئوية في معظم أرجاء البلاد.