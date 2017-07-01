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عزيز الرباح....أتعرض للحصار والعثماني وبن كيران على علم دقيق بذلك

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 10:24 عزيز الرباح....أتعرض للحصار والعثماني وبن كيران على علم دقيق بذلك | بوليتيك
عزيز الرباح....أتعرض للحصار والعثماني وبن كيران على علم دقيق بذلك
كشف عزيز الرباح عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، أنه يتعرض لحصار منذ زمن طويل وأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمين العام عبد الإله بن كيران على علم دقيق بذلك.

شوف تيفي

كشف عزيز الرباح عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، أنه يتعرض لحصار منذ زمن طويل وأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمين العام عبد الإله بن كيران على علم دقيق بذلك.

وأضاف عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والماء، في تدوينة ردا على النقاد،" بكونه يدافع عن الحزب الذي يتسلل إليه من يريدون تفجيره ومن يشتغل لخلق التوتر بين القيادات ومن يريد الصدام مع المؤسسات".

وقال الرباح في تدوينته، " بأنني لا أدافع عن نفسي لأنني لا أحتاج لذلك. ويكفيني شرف الحصار الذي تعرضت له ومازلت والإخوان بنكيران والعثماني وكل قيادة الحزب على علم دقيق بذلك...وسيأتي الوقت للحديث عنه وتبيان القصف المتعمد الذي اتعرض له من كل الاتجاهات حتى المتناقضة وفي نفس الوقت وبنفس الإصرار.."


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