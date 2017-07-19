بالصور.. شخص هاز سلاح أبيض عربد في سلا..وها شنو وقع ليه ﻿

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، يوم أمس الاثنين، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 39 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح العمديين والسكر العلني البين وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع.وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد كانت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قد نشرت صورة للمشتبه به الموقوف، وهو يحمل سكينا في ظروف من شأنها الإخلال بالأمن العام، حيث مكنت تحريات الشرطة من تحديد هوية المعني بالأمر ووضعه تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.