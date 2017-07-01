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هام للمغاربة.. حرارة الشمس ستصل إلى 46 درجة في هذه المناطق

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 09:59 هام للمغاربة.. حرارة الشمس ستصل إلى 46 درجة في هذه المناطق | مجتمع
هام للمغاربة.. حرارة الشمس ستصل إلى 46 درجة في هذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن ينتعش الجو بالسهول الأطلسية، وأن يظل الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى السهول غرب الأطلس.

شوف تيفي:


تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن ينتعش الجو بالسهول الأطلسية، وأن يظل الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى السهول غرب الأطلس.

كما ستتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، ستكون مرفوقة بضباب أو أمطار جد خفيفة محليا بالقرب من السواحل. وخلال الزوال، يتوقع ظهور سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والسفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب العليا الشرقية، فضلا عن تكون سحب كثيفة نوعا ما بأقصى جنوب المملكة مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة. أما بباقي جهات المملكة، فسيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بوجه عام.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي المناطق، مع هبوب رياح رملية محلية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وما بين 22 و 27 درجة وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والسايس والهضاب الشرقية وداخل سوس وما بين 15 و 20 درجة بالمرتفعات وما بين 18 و 23 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 40 و 46 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 38 و 43 درجة بسهول تادلة، والرحامنة، وتانسيفت، والشياضمة، وسوس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 34 و 39 درجة بسايس، وداخل الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، وما بين 30 و 35 درجة بالريف والسهول الأطلسية، وما بين 24 و 30 درجة بالقرب من السواحل وكذلك بالمرتفعات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة ومهدية، وما بين مهدية وآسفي، وبالجنوب.


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