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عاجل وحصري..هذا هو الشخص الذي عوض الحواص صاحب إشاعة 17 مليار في رئاسة بلدية أحد السوالم

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 09:57 عاجل وحصري..هذا هو الشخص الذي عوض الحواص صاحب إشاعة 17 مليار في رئاسة بلدية أحد السوالم | بوليتيك
عاجل وحصري..هذا هو الشخص الذي عوض الحواص صاحب إشاعة 17 مليار في رئاسة بلدية أحد السوالم
علمت ''شوف تيفي '' أن حكيم عفوت عن حزب الاستقلال تمكن قبل قليل من يومه الأربعاء من الحصول على كرسي رئاسة بلدية أحد السوالم ليعود بذلك زين العابدين الحواص الذي تمكن اعفاؤه عقب اعتقاله بسجن عكاشة

"شوف تيفي "


علمت "شوف تيفي " أن حكيم عفوت عن حزب الاستقلال تمكن قبل قليل من يومه الأربعاء من الحصول على كرسي رئاسة بلدية أحد السوالم ليعود بذلك زين العابدين الحواص الذي تمكن اعفاؤه عقب اعتقاله بسجن عكاشة بالبيضاء لتورطه في قضية تتعلق بالفساد.

وأكد مصدر " شوف تيفي " أن عفوت حصل على الرئاسة بفارق صوت واحد عن منافسه المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن زوجة الحواص قد تحصل على النائبة الأولى للرئيس الجديد بعد انتهاء التصويت.

وأشار ذات المصدر أن زوجة الحواص قد تتكفل بتسيير الجماعة في حال غياب عفوت المتابع في حالة سراح في نفس قضية الحواص.
المغرب؛ شوف تيفي؛ أحد السوالم

 

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المغرب شوف تيفي حواص احد السوالم رئيس جماعة 17 مليار

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