عاجل: انتقده ماكرون و قدم استقالته..هكذا كانت نهاية رئيس أركان الجيش الفرنسي ﻿

أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية بيار دو فيلييه استقالته اليوم الأربعاء من منصبه، بعد أسبوع على انتقادات وجهها إليه الرئيس ايمانويل ماكرون حول ميزانية الجيش.



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أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية بيار دو فيلييه استقالته اليوم الأربعاء من منصبه، بعد أسبوع على انتقادات وجهها إليه الرئيس ايمانويل ماكرون حول ميزانية الجيش.

وكتب الجنرال دو فيلييه في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "في الظروف الحالية، لا اعتقد انني قادر على الحفاظ على استمرارية نموذج الجيش الذي اؤمن به لضمان حماية فرنسا والفرنسيين اليوم وغدا، ولدعم طموحات بلادنا".

وأضاف "بناء عليه، تحملت مسؤولياتي بتقديم استقالتي الى رئيس" الجمهورية الذي قبلها.

وكان بقاء رئيس الأركان في منصبه يثير بلبلة منذ أيام في الأوساط العسكرية بينما وجه إليه ماكرون إنذارات عدة. ويأخذ عليه رئيس الدولة خصوصا انتقاداته لاقتطاعات معلنة في ميزانية الجيش.

وتابع دو فيلييه "حرصت منذ تعييني على الحفاظ على نموذج لجيش يضمن التناسب بين التهديدات التي تحيط بفرنسا واوروبا وبين مهام جيوشنا التي تتزايد باستمرار والسبل والميزانيات الضرورية لتنفيذها"، مذكرا بانه يتولى منصب رئاسة الاركان منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وأضاف "انطلاقا من احترامي الكبير للوفاء الذي كان دائما أساس علاقتي مع السلطة السياسية عتبر انه من واجبي التعبير عن تحفظاتي مرات عدة في اجتماعات مغلقة بكل شفافية وصراحة".





