عاجل. .بتعليمات من الحموشي : أكبر عملية أمنية بمنطقة الحي الحسني بالبيضاء..والبوليس جبدو الفرادة ﻿

انتهت ليلة الأربعاء، أكبر عملية أمنية بمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء وبالتحديد على مستوى حي فرح السلام، إذ تم ضبط 7 أشخاص متلبسين بسرقة أسلاك الاتصالات النحاسية.

''شوف تيفي''

انتهت ليلة الأربعاء، أكبر عملية أمنية بمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء وبالتحديد على مستوى حي فرح السلام، إذ تم ضبط 7 أشخاص متلبسين بسرقة أسلاك الاتصالات النحاسية.

وحسب مصدر ''شوف تيفي '' فإن هذه العملية عرفت مشاركة 100 عنصر أمني بأوامر مباشرة من عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، حيث تم إيقاف افراد عصابة اجرامية متلبسين بسرقة الأسلاك النحاسية التابعة لشركة اتصالات المغرب والتي يبلغ سعر الواحدة منها حوالي 7 ملايين سنتيم، وذلك باستخدام سيارة من نوع ''داسبيا''.

وأضاف المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر، قاموا بقطع أحد الأسلاك وخلال محاولة جرها بواسطة السيارة، تدخل رجال الأمن الذين اضظروا إلى إشهار سلاحهم الوظيفي لاعتقال الجميع المنحدرين من منطقة الرحمة.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الأمن، حجزت لدى الموقوفين المتورطين في عشرات السرقات التي استهدفت أسلاك الاتصالات بالبيضاء، العديد من الوسائل التي استخدمها أفراد العصابة خلال هذه العملية ومن بينها منشار كهربائي، مشيرا إلى أن الجميع تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.



