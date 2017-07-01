بالفيديو..وزارة الصحة تكشف حقيقة الاعتداء على مريضة بمستشفى الحسن الثاني بسطات ﻿

كشفت وزارة الصحة في بلاغ لها توصلت به ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، أن بعض المواقع الإلكترونية، تداولت شريط فيديو، ادعى صاحبه رمي مريضة أمام المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بسطات وتعرضها

''شوف تيفي''

كشفت وزارة الصحة في بلاغ لها توصلت به ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، أن بعض المواقع الإلكترونية، تداولت شريط فيديو، ادعى صاحبه رمي مريضة أمام المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بسطات وتعرضها لمعاملة سيئة من طرف العاملين بالمستشفى.



وأكدت الوزارة بأن هذا الشريط يتضمن العديد من المغالطات، ولهذا فإن المندوبية الإقليمية للصحة بسطات أوضحت للرأي العام الوطني والمحلي، بأنه وفي ليلة الخميس 13 يوليوز 2017 في الساعة الثانية عشرة ليلا تم استقبال سيدة، تبلغ من العمر 21 سنة، بعد تعرضها لوعكة صحية خفيفة، ليتم التكفل بها والعمل على استشفائها بمصلحة الطب، حيث استفادت من مجموعة من الخدمات الصحية تتمثل في خضوعها للتحاليل المخبرية والفحص بالصدى وكانت النتائج عادية ومطمئنة.



وأشارت المندوبية حسب الوزارة في كشفها عن باقي التفاصيل بأن صباح اليوم الموالي، وحوالي الساعة الثامنة، عند انتهاء أوقات الزيارة طلب رجال الأمن الخاص من الزوار مغادرة مصالح المستشفى ومن بينهم زوج المريضة الذي رفض الامتثال للأوامر، مما استدعى الاتصال برجال الشرطة الذين حضروا إلى المستشفى، وتم اقتياد زوج المريضة إلى مصالح الشرطة للاستماع إليه والقيام بالمتعين.

وأضافت الوزارة أن المريضة، حاولت مغادرة المستشفى خلسة واللحاق بزوجها، خلافا لما تقتضيه التدابير الطبية والإدارية المعمول بها، غير أن رجال الأمن الخاص لم يسمحوا لها بذلك، حيث تم توقيفها عند الباب الرئيسي للمستشفى، وعند محاولة إرجاعها إلى المصلحة الطبية، رفضت الامتثال، وسقطت قرب مصلحة المستعجلات مستنجدة بأحد أقاربها الذي قام بتصويرها بواسطة هاتف خاص، وعمل على نشر مغالطات لا علاقة لها بالحالة الصحية الحقيقية للمريضة، كما هو مسجل بملفها الطبي، وبعد إرجاعها إلى مصلحة الطب واستكمال العلاجات الطبية تحسنت الحالة الصحية للمريضة، واتخذ قرار مغادرتها للمستشفى يوم الجمعة 14يوليوز2017، إلا أن عدم تسوية وتحيين بطاقة الرميد حال دون ذلك وتم تأجيل مغادرتها للمستشفى إلى يوم الإثنين 17 يوليوز2017 بعد استيفاء الإجراءات الإدارية.

وذكرت الوزارة إلى أن بعض فعاليات المجتمع المدني استنكرت هذا التوظيف السيء والترويج المغلوط لبعض الوقائع المزيفة والبعيدة عن العمل الصحفي الهادف والنبيل.



