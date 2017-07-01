يا ربي السلامة..جزار قتل شاب بطريقة بشعة بواسطة ''جنوية'' في سيدي إفني+تفاصيل جد مؤلمة ﻿

شهد دوار كراما الموجود على مستوى جماعة تيغيرت التابعة لإقليم سيدي ايفني، ليلة الثلاثاء –الأربعاء، جريمة قتل بشعة، بطلها ''جزار'' أقدم على قتل شاب في عمر الزهور بعد أن وجه له طعنة مميتة بواسطة سلاح

''شوف تيفي''

شهد دوار كراما الموجود على مستوى جماعة تيغيرت التابعة لإقليم سيدي ايفني، ليلة الثلاثاء –الأربعاء، جريمة قتل بشعة، بطلها ''جزار'' أقدم على قتل شاب في عمر الزهور بعد أن وجه له طعنة مميتة بواسطة سلاح أبيض ''جنوية''.

وحسب مصادر من سيدي إفني فإن خلافا نشب بين ''الجزار'' والضحية حول عقار، لتتطور الأمور إلى مشادة كلامية بينهما تحولت إلى تبادل للضرب، انتهى بقيام مرتكب الجريمة بتوجيه طعنة قاتلة للضحية الذي سقط أرضا جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضافت المصادر ذاتها أن جثمان الضحية تم نقله إلى مستودع الأموات، بينما ما تزال الأبحاث جارية من طرف مصالح الدرك لإيقاف ''الجزار'' الذي فر إلى وجهة غير معلومة.