فضيحة..بعد تطوان وبني ملال وأساتذة النقاط مقابل الجنس: أستاذ جامعي بخريبكة خذا الرشوة من طالب..وها كيفاش حصل ﻿

أسقط كمين لرجال الشرطة بالأمن الإقليمي بخريبكة، أول أمس الاثنين، استاذا بالتعليم العالي متلبسا بتسلم رشوة، وسط ظرف أصفر، من أحد طلبته، قرب أحد الفنادق، ليجد رجال الشرطة بزي مدني يتلقفونه مباشرة

''شوف تيفي''

أسقط كمين لرجال الشرطة بالأمن الإقليمي بخريبكة، أول أمس الاثنين، استاذا بالتعليم العالي متلبسا بتسلم رشوة، وسط ظرف أصفر، من أحد طلبته، قرب أحد الفنادق، ليجد رجال الشرطة بزي مدني يتلقفونه مباشرة بعد تسلم مبلغ مالي.

وحسب ما أوردته يومية '' الصباح '' في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء أن طالبا بالكلية متعددة التخصصات مفادها أنه تعرض للمساومة والابتزاز، من أجل تمكينه من نقطة إضافية، بسجل نهاية الموسم الدراسي الحالي بشعبة الاقتصاد حيث يتابع دراسته الجامعية للحصول على شهادة الماستر.

وأمام حساسية الشكاية، تضيف اليومية عمل ممثل النيابة على نسخ المبلغ المالي المتفق عليه بين الطالب وأستاذه، وأشرف شخصيا على وضعه بظرف أصفر من مكتبه، وكلف ثلاث ضباط للشرطة القضائية بالاشراف في سرية تامة على تتبع خطوات الطالب المشتكى، إلى حين لقائه بالمشتكى به.

وأكدت مصادر اليومية أن إبراهيم زهير، وكيل الملك بابتدائية خريبكة، أعطى تعليمات واضحة لرجال الضابطة القضائية، بانتظار تسلم الاستاذ الجامعي للظرف المالي وايقافه قبل مغادرته المكان، وحث ممثل الحق العام مرؤوسيه، بعدم التسرع في اعتقال أستاذ الاقتصاد والمالية قبل تسلمه المبلغ المالي المنسوخ والتأهب لمغادرة القضاء الخارجي للوحدة الفندقية.

وقالت ذات المصادر أن الأستاذ لم يقو على البقاء واقفا لحظة إشهار رجال الأمن الإقليمي بخريبكة لأصفادهم الوظيفية ومحاصرته، فحاول التخلص من الظرف الأصفر، قبل أن يتدخل رجلا الشرطة القضائية لمساعدته على الوقوف وركوب سيارة خاصة باتجاه مقر الأمن.