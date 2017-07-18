فيديو جد صادم يهز المغاربة: مسخوط الوالدين كيضرب ويعاير في والديه بالكلام الخايب ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ليلة يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم يهز النفوس ويدمي القلوب، بطله ''مسخوط الوالدين''، ظهر خلاله وهو يقوم بالاعتداء على والديه.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ليلة يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم يهز النفوس ويدمي القلوب، بطله "مسخوط الوالدين"، ظهر خلاله وهو يقوم بالاعتداء على والديه.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان و51 ثانية، شابا مغربيا، وهو يقوم بالاعتداء على والديه قبل أن يهينهما بكلمات نابية مخلة بالحياء، بالإضافة إلى سبه للذات الإلهية خلال محاولته الحصول على مبلغ مالي من والديه.

وتفاعل النشطاء المغاربة مع الفيديو، معبرين عن صدمتهم التي لا توصف بسبب مضمونه المؤلم، موضحين أن الإدمان على المخدرات "البلية"، جعل العديد من أبناء "الجيل الحالي"، يقدمون على تعنيف أبائهم واهانتهم بطريقة مستفزة وغير أخلاقية لا يمكن قبولها.

ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة للإشارة إلى أن الشاب خالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي طالب الأبناء بالبر بالوالدين والاحسان لهما خاصة خلال بلوغهما مرحلة الشيخوخة.