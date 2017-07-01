عاجل... شباط يغادر اجتماعا عاصفا للجنة التنفيذية لحزب الإستقلال ﻿

بشكل مفاجئ، غادر حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال إجتماعا عاصفا للجنة التنفيذية للحزب، التي انعقدت مساء اليوم الثلاثاء 18 يوليوز بالمقر المركزي للحزب .

بوليتيك

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بشكل مفاجئ، غادر حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال إجتماعا عاصفا للجنة التنفيذية للحزب، التي انعقدت مساء اليوم الثلاثاء 18 يوليوز بالمقر المركزي للحزب .



وحسب مصادر من الاجتماع، فحميد شباط غادر الإجتماع عندما كان النقاش منصبا حول مبعوثي اللجنة التنفيذية لترؤس المؤتمرات الإقليمية استعدادا للمؤتمر القادم المزمع عقده أيام 29 و30 شتنبر و1 أكتوبر، ثم تبعه مباشرة بعد ذلك عضو اللجنة التنفيذية عبد القادر الكيحل.



ووفق ذات المصادر، فمغادرة شباط والكيحل لإجتماع اللجنة التنفيذية جاء بعد استشعارهما أن قرارات اللجنة التنفيذية سيكون عكس طموحهما وهو تأخير المؤتمر للتحكم في تكتيكاته، لكن ما لم يكن في الحسبان أن اجتماع اللجنة التنفيذية التي حضرها أزيد من 15 عضوا، استمرت في اجتماعها رغم مغادرة الأمين العام وخرجت بقرارات حاسمة أهمها انتداب من سيترأس المؤتمرات الإقليمية مع تحديد تواريخ المؤتمرات...مما يعطي الانطباع أن المؤتمر المقبل سيعقد في موعده بعدما تم الحسم اليوم في أهم نقطة كانت ستشكل واحدة من العراقيل الممكن استغلالها ....





