عاجل..وفاة عاملة نظافة داخل حانة مشهورة بحي المعاريف بالبيضاء..و أنباء متضاربة حول أسباب وفاتها ﻿

لفظت عاملة نظافة أنفاسها الأخيرة، قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء داخل حانة شهيرة بحي المعاريف الراقي بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"



لفظت عاملة نظافة أنفاسها الأخيرة، قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء داخل حانة شهيرة بحي المعاريف الراقي بمدينة الدار البيضاء.

وحسب ما كشفت عنه بعض المعطيات بخصوص ظروف وملابسات وفاة الراحلة، كشفت مصادرنا أنها تعرضت لصعقة كهربائية خلال انهماكها في عملها، كانت سببا مباشرا في وفاتها، بينما ذكرت مصادر أخرى من داخل "ّالحانة" أن العاملة فارقت الحياة بسبب مضاعفات مرضها على مستوى القلب.



وأكد مصدر "شوف تيفي" أن الراحلة تم نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، موضحا أن الساعات القليلة المقبلة ستبين الظروف والملابسات الحقيقية التي كانت وراء وفاة العاملة.



