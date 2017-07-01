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بالفيديو.. كسيدة خايبة بين ثلاث سيارات في طريق الناظور

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 21:56 بالفيديو.. كسيدة خايبة بين ثلاث سيارات في طريق الناظور | حوادث و حقوق
بالفيديو.. كسيدة خايبة بين ثلاث سيارات في طريق الناظور
وقعت حادثة سير خطيرة بالطريق الوطنية الرابطة بين مدينة الدريوش والناظور على مستوى منطقة ''صفصاف بيبي'' بتراب جماعة امطالسة بين ثلاث سيارات دفعة واحدة، أسفرت عن عدد من الجرحى حالاتهم خطيرة من بينهم

"شوف تيفي"

وقعت حادثة سير خطيرة بالطريق الوطنية الرابطة بين مدينة الدريوش والناظور على مستوى منطقة "صفصاف بيبي" بتراب جماعة امطالسة بين ثلاث سيارات دفعة واحدة، أسفرت عن عدد من الجرحى حالاتهم خطيرة من بينهم رضيع وطفلان.

و أفاد أحد الناجين في تصريح لمصدر محلي أن سيارة من نوع "كولف 2" كانت على متنها عائلة مكونة من ثلاثة أفراد (زوجين ورضيع) كانت قادمة من بن الطيب في اتجاه الناظور؛ لم يتمكن سائقها من السيطرة على المقود في منعرج نواحي "صفصاف بيبي"؛ بسبب الطريق المبللة نتيجة تساقط الأمطار، حيث تلاعبت به السيارة وسط الطريق.

وفي ذات السياق، قال ذات الناجي الذي كان على متن سيارة مرسيدس كلاس، أن سيارة ثانية من نوع "داسيا" كانت قادمة من الناظور وعلى متنها أربعة أشخاص (الزوجين والطفلان) إصطدمت بسيارة "الغولف 2" بقوة وهو ما أدى إلى دفعها خارج الطريق، ليصطدم الناجي من الحادثة صاحب السيارة الثالثة الذي لم يسعفه الحظ في تفادي سيارة "داسيا" ليصطدم بها أيضا.

وهرعت الى عين المكان 3 سيارات إسعاف إضافة إلى سيارة للوقاية المدنية، حيث عملت على نقل المصابين إلى المركز الصحي بالدريوش لتلقي الإسعافات الأولية بينهم الرضيع، فيما تم نقل الحالات الخطيرة للمستشفى الإقليمي بالناظور، كما هرعت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي التي عملت على تسهيل عملية السير والجولان، علاوة على معاينة الحادثة و تحرير محضر في ذلك.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حادثة سير خطيرة الناظور الدريوش امطالسة

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