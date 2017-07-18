بالصور.. مغربيات من بين أقوى النساء العربيات خلال سنة 2017 ﻿

نشرت مجلة ''فوربس الشرق الأوسط''، يومه الثلاثاء قائمتها لأقوى 100 سيدة عربيات لعام 2017، واللائي تعملن في العديد من القطاعات من بينها القطاع الحكومي.



''شوف تيفي''



نشرت مجلة ''فوربس الشرق الأوسط''، يومه الثلاثاء قائمتها لأقوى 100 سيدة عربيات لعام 2017، واللائي تعملن في العديد من القطاعات من بينها القطاع الحكومي.

وضمت هذه القائمة الجديدة نساء مغربيات، ويتعلق الأمر بـ ''ريتا ماريا زنيبر'' الرئيس التنفيذي لـ''دينا القابضة'' والتي احتلت الرتبة ''29''، ومريم بنصالح شقرون الرئيس التنفيذي لمياه ولماس في الرتبة ''30''، أما سلوى إدريس أخنوش رئيسة مجموعة أكسال فقد احتلت الرتبة 53.



وتصدرت القائمة السعودية لبنى العليان الرئيس التنفيذي لمؤسسة العليان للتمويل، متقدمة على المصرية لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، أما الرتبة الثالثة فقد كانت من نصيب الإماراتية رجاء القرق المدير الإداري لمجموعة صالح القرق.



