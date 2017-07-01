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عاجل..وصول دفعة سادسة من القوات التركية إلى الدوحة

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 21:30 عاجل..وصول دفعة سادسة من القوات التركية إلى الدوحة | دولي
عاجل..وصول دفعة سادسة من القوات التركية إلى الدوحة
أفادت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية بأن مجموعة سادسة من القوات التركية وصلت اليوم الثلاثاء الى الدوحة. وأوضحت المديرية، في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه بمجرد وصول هذه

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أفادت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية بأن مجموعة سادسة من القوات التركية وصلت اليوم الثلاثاء الى الدوحة. وأوضحت المديرية، في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه بمجرد وصول هذه الدفعة التعزيزية وانضمامها إلى باقي القوات التركية الموجودة حاليا بالدوحة بدأت بالمهام المشتركة بينها وبين القوات المسلحة القطرية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التعاون الدفاعي بين الدوحة وأنقرة يندرج ضمن "النظرة الدفاعية المشتركة لدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

ويذكر أن القوات المسلحة التركية تواصل مهامها التدريبية منذ وصول أولى طلائعها إلى الدوحة في 19 يونيو الماضي تنفيذا لبرنامج تدريبات كان "مخططا لها منذ فترة"، وتأتي ضمن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدوحة وأنقرة.

 

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