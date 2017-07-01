حصيلة أولية...الحرائق تحول 30 هكتارا من البلوط وأربعة بيوت إلى رماد بتاونات ﻿

في حصيلة أولية للحريق الذي اندلع يوم أمس بإحدى الغابات بجماعة الرتبة التابعة ترابيا لدائرة غفساي إقليم تاونات، علمت ''شوف تيفي'' أن حوالي 30 هكتارا من شجر البلوط أحرقتها النيران بالإضافة إلى أربعة

شوف تيفي





في حصيلة أولية للحريق الذي اندلع يوم أمس بإحدى الغابات بجماعة الرتبة التابعة ترابيا لدائرة غفساي إقليم تاونات، علمت "شوف تيفي" أن حوالي 30 هكتارا من شجر البلوط أحرقتها النيران بالإضافة إلى أربعة بيوت كان يستعملها الفلاحون لتجميع محاصيلهم وتخزينها.



وكشف عضو المجلس الإقليمي لتاونات "عبد الحق أبو سليم" أن النيران حولت ليل ساكنة جماعة الرتبة يوم أمس إلى نهار، ناهيك عن كومة الدخان التي خلفتها الحرائق وأثارها السلبية على صحة الإنسان.



وأضاف أبو سليم أنه كحصيلة أولية فأزيد من 30 هكتارا من أشجار البلوط الاخضر والفليني المعروف بالمنطقة قد أحرقت، وأنه تم تخصيص طائرتين لإطفاء الحرائق بالإضافة إلى جهود الإطفائيين على الأرض، لكن النيران مازالت مشتعلة إلى حدود هذه اللحظات.





