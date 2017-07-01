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خوفا من الفضيحة.. انتحار عروس ليلة دخلتها

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 20:47 خوفا من الفضيحة.. انتحار عروس ليلة دخلتها | حوادث و حقوق
خوفا من الفضيحة.. انتحار عروس ليلة دخلتها
تحث ضغط التقاليد و هربا من الاستهجان، لم تجد عروس شابة من سبيل للخلاص غير الارتماء إلي أحضان الموت ووضع حد لحياتها بإلقاء نفسها من علو شاهق صبيحة الأحد الماضي بمراكش، راسمة بذلك فصول مأساة إنسانية.

شوف تيفي:


تحث ضغط التقاليد و هربا من الاستهجان، لم تجد عروس شابة من سبيل للخلاص غير الارتماء إلي أحضان الموت ووضع حد لحياتها بإلقاء نفسها من علو شاهق صبيحة الأحد الماضي بمراكش، راسمة بذلك فصول مأساة إنسانية.

و حسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية، فقد تحولت أجواء العرس و الفرحة إلى مأثم و علت أصوات العويل و النواح مكان الزغاريد و الأهازيج فضاء بيت العريس، الذي عقد قرانه على عروسه الشابة ذات العشرين ربيعا على أساس أنها بكر خالصة.

ففي غمرة أجواء العرس الذي حضره الأهل و الأصدقاء، اكتشف العريس بأن غيره قد سبقه بمد حبل الوصال بالعروسة ما أفقدها عذريتها و هو الاكتشاف الذي فتح أبواب الجحيم على الجميع حين ووجهت العروس الشابة بالصدود و الاستنكار من العريس و أسرته،فلم تجد من وسبلة للهروب من الوضع سوى بإلقاء نفسها من شرفة المنزل ليتلقفها إسفلت الشارع و يحولها إلى جثة هامدة و تغادر إلى دار البقاء.


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