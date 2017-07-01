بن عبد الله يدعو الأغلبية لإجتماع حول الحسيمة والعثماني يمثل حزب ''البيجيدي'' ﻿

صرح نبيل بن عبد الله قبل قليل لقناة ''شوف تيفي'' أن إجتماع زعماء الأغلبية الحكومية الذي سينطلق بعد لحظات، جاء بطلب منه وليس من وزير الداخلية كما روج على نطاق واسع.

شوف تيفي





صرح نبيل بن عبد الله قبل قليل لقناة ''شوف تيفي'' أن إجتماع زعماء الأغلبية الحكومية الذي سينطلق بعد لحظات، جاء بطلب منه وليس من وزير الداخلية كما روج على نطاق واسع.

وأوضح بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، أن الإجتماع سيناقش جميع التطورات والقضايا التي يشهدها المغرب، وليس فقط موضوع الحسيمة الذي سيطرح هو الآخر للنقاش



وفي ذات السياق، أكد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة هو من سيمثل الحزب في إجتماع هيئة الأغلبية المرتقب اليوم، رافضا الإدلاء بمزيد من التوضيحات.



ويأتي إجتماع هيأة أغلبية الأحزاب المشكلة للحكومة تزامنا والنقاش الدائر حول المسيرة المنتظرة ليوم 20 يوليوز بالحسيمة، والتي ترفضها وزارة الداخلية بمبرر الكساد الإقتصادي والتجاري الذي تعاني منه المنطقة التي تشهد إزدهارا سنويا فقط في فصل الصيف.





