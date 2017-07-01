 بن عبد الله يدعو الأغلبية لإجتماع حول الحسيمة والعثماني يمثل حزب ''البيجيدي'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطيــــير:إخلاء مقر الأمم المتحدة وإجلاء جميع العاملين والدبلوماسيين | دولي

خطيــــير:إخلاء مقر الأمم المتحدة وإجلاء جميع العاملين والدبلوماسيين

بالفيديو.. دنيا بطمة بعد احتضان زوجها فنيا لشقيقتها إيمان.. وتصدم ابنته حلا الترك ! | ثقافة و فنون

بالفيديو.. دنيا بطمة بعد احتضان زوجها فنيا لشقيقتها إيمان.. وتصدم ابنته حلا الترك !

عاجل: حريق في ناطحة سحاب بموسكو | دولي

عاجل: حريق في ناطحة سحاب بموسكو

بن عبد الله يدعو الأغلبية لإجتماع حول الحسيمة والعثماني يمثل حزب البيجيدي | بوليتيك

بن عبد الله يدعو الأغلبية لإجتماع حول الحسيمة والعثماني يمثل حزب ''البيجيدي''

صادم وبالفيديو.. العثور على حشرات داخل قنينات مونادا فانتا بالقنيطرة..والمغاربة النشطاء كاعين بزاف | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو.. العثور على حشرات داخل قنينات مونادا'' فانتا '' بالقنيطرة..والمغاربة النشطاء كاعين

مثير..عالم فلك مغربي يتنبأ بحرب عالمية ثالثة مدمرة شرارتها ستنطلق من قطر...وهاشنو غادي يوقع . | مجتمع

مثير..عالم فلك مغربي يتنبأ بحرب عالمية ثالثة مدمرة شرارتها ستنطلق من قطر...وهاشنو غادي يوقع .

الفضايح كثرو: ضبط ملتح بخريبكة متلبس بالتحرش بصديقة زوجته والقضية فيها صور إباحية..وها كيفاش حصل | حوادث و حقوق

الفضايح كثرو: ضبط ملتح بخريبكة متلبس بالتحرش بصديقة زوجته والقضية فيها صور إباحية..وها كيفاش حصل

عاجل:نشرة إنذارية هامة للمغاربة | مجتمع

عاجل:نشرة إنذارية هامة للمغاربة

بالفيديو..خطير مواطن خلاوه ينزف في مستشفى ابن رشد حتى الموت | بووز

بالفيديو..خطير مواطن خلاوه ينزف في مستشفى ابن رشد حتى الموت

من حقنا نفرحو

بن عبد الله يدعو الأغلبية لإجتماع حول الحسيمة والعثماني يمثل حزب ''البيجيدي''

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 19:29 بن عبد الله يدعو الأغلبية لإجتماع حول الحسيمة والعثماني يمثل حزب البيجيدي | بوليتيك
بن عبد الله يدعو الأغلبية لإجتماع حول الحسيمة والعثماني يمثل حزب ''البيجيدي''
صرح نبيل بن عبد الله قبل قليل لقناة ''شوف تيفي'' أن إجتماع زعماء الأغلبية الحكومية الذي سينطلق بعد لحظات، جاء بطلب منه وليس من وزير الداخلية كما روج على نطاق واسع.

شوف تيفي



صرح نبيل بن عبد الله قبل قليل لقناة ''شوف تيفي'' أن إجتماع زعماء الأغلبية الحكومية الذي سينطلق بعد لحظات، جاء بطلب منه وليس من وزير الداخلية كما روج على نطاق واسع.

وأوضح بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، أن الإجتماع سيناقش جميع التطورات والقضايا التي يشهدها المغرب، وليس فقط موضوع الحسيمة الذي سيطرح هو الآخر للنقاش

وفي ذات السياق، أكد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة هو من سيمثل الحزب في إجتماع هيئة الأغلبية المرتقب اليوم، رافضا الإدلاء بمزيد من التوضيحات.

ويأتي إجتماع هيأة أغلبية الأحزاب المشكلة للحكومة تزامنا والنقاش الدائر حول المسيرة المنتظرة ليوم 20 يوليوز بالحسيمة، والتي ترفضها وزارة الداخلية بمبرر الكساد الإقتصادي والتجاري الذي تعاني منه المنطقة التي تشهد إزدهارا سنويا فقط في فصل الصيف.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة الإجتماع الحسيمة المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الفتيت... 50 شكل إحتجاجي بالمغرب والحقوقيون يتظاهرون بالسقوط والإغماء | بوليتيك

الفتيت... 50 شكل إحتجاجي بالمغرب والحقوقيون يتظاهرون ''بالسقوط والإغماء''

الحسيمة مشتعلة على الفايسبوك جميلة هادئة في الواقع...وها شكون باغي يشعلها | بوليتيك

الحسيمة مشتعلة على الفايسبوك جميلة هادئة في الواقع...وها شكون باغي يشعلها

فضيحة...البرلمان الإسباني يعقد إجتماعا طارئا بعد وفاة مغربيتين بباب سبتة المحتلة والبرلمان المغربي يتجاهل الفاجعة | بوليتيك

فضيحة...البرلمان الإسباني يعقد إجتماعا طارئا بعد وفاة مغربيتين بباب سبتة المحتلة والبرلمان المغربي يتجاهل ''الفاجعة''

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تعطي الكلمة الأخيرة لدفاع المتهمين في أحداث اكديم إزيك | بوليتيك

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تعطي الكلمة الأخيرة لدفاع المتهمين في أحداث اكديم إزيك

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دواء مغربي جنيس و بأثمنة جد مناسبة لمرضى التهاب الكبد الفيروسي | مال و أعمال
منذ 2 ساعات

دواء مغربي جنيس و بأثمنة جد مناسبة لمرضى التهاب الكبد الفيروسي

شابة مغربية صريحة..نفضل راجلي يموت و ميتزوجش عليا | بــووز

شابة مغربية صريحة..نفضل راجلي يموت و ميتزوجش عليا

الموت ديال الضحك مع أجوبة العيالات.. واش تقبلي راجلك يتزوج عليك ولا يموت؟.. شوفو أشنو قالوا ! | نسولو الناس

الموت ديال الضحك مع أجوبة العيالات.. واش تقبلي راجلك يتزوج عليك ولا يموت؟.. شوفو أشنو قالوا !

حصري وبالفيديو: مهدي مُزين يتحدث عن حقيقة زواجه من حنان لخضر | خارج البلاطو

حصري وبالفيديو: مهدي مُزين يتحدث عن حقيقة زواجه من حنان لخضر

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطيــــير:إخلاء مقر الأمم المتحدة وإجلاء جميع العاملين والدبلوماسيين | دولي
منذ 13 دقيقة

خطيــــير:إخلاء مقر الأمم المتحدة وإجلاء جميع العاملين والدبلوماسيين

بالفيديو.. دنيا بطمة بعد احتضان زوجها فنيا لشقيقتها إيمان.. وتصدم ابنته حلا الترك ! | ثقافة و فنون

بالفيديو.. دنيا بطمة بعد احتضان زوجها فنيا لشقيقتها إيمان.. وتصدم ابنته حلا الترك !

عاجل: حريق في ناطحة سحاب بموسكو | دولي

عاجل: حريق في ناطحة سحاب بموسكو

بن عبد الله يدعو الأغلبية لإجتماع حول الحسيمة والعثماني يمثل حزب البيجيدي | بوليتيك

بن عبد الله يدعو الأغلبية لإجتماع حول الحسيمة والعثماني يمثل حزب ''البيجيدي''

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.