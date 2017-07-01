صادم وبالفيديو.. العثور على حشرات داخل قنينات مونادا'' فانتا '' بالقنيطرة..والمغاربة النشطاء كاعين بزاف ﻿

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله مجموعة من المواطنين وهم يكشفون عن العثور على حشرات داخل قنينة مشروب غازي من نوع فانتا''

''شوف تيفي''

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله مجموعة من المواطنين وهم يكشفون عن العثور على حشرات داخل قنينة مشروب غازي من نوع فانتا''

وحسب هؤلاء المواطنين، فإنهم عثروا على هذه الحشرات داخل قنينة المشروب الغازي بسوق ثلاثاء الغرب إقليم القنيطرة، مؤكدين أن هذه الحالة لا تعتبر الأولى فقد عثروا سابقا على حشرات داخل قنينات مشروب تابعة لشركة عالمية.

وتفاعل النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم واستيائهم الشديد بسبب العثور على حشرات داخل قنينة مشروب غازي مغلقة، داعين في الوقت ذاته المسؤولين عن حماية صحة المستهلكين بالتحرك السريع والفوري وفتح تحقيق بخصوص مدى توفر هذا المنتوج على جميع شروط الجودة المتعارف عليها.