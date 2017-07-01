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مثير..عالم فلك مغربي يتنبأ بحرب عالمية ثالثة مدمرة شرارتها ستنطلق من قطر...وهاشنو غادي يوقع .

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 19:14 مثير..عالم فلك مغربي يتنبأ بحرب عالمية ثالثة مدمرة شرارتها ستنطلق من قطر...وهاشنو غادي يوقع . | مجتمع
مثير..عالم فلك مغربي يتنبأ بحرب عالمية ثالثة مدمرة شرارتها ستنطلق من قطر...وهاشنو غادي يوقع .
تنبأ عالم الفلك المغربي علي عبد الرحمن العيس، بأن حربا كبيرة ستنفجر في الخليج العربي، تنطلق شرارتها من قطر، ثم هجوم سعودي، مع ظهور لتنظيم الدولة الإسلامية بشكل مفاجئ في شوارع المملكة السعودية،

"شوف تيفي"


تنبأ عالم الفلك المغربي علي عبد الرحمن العيس، بأن حربا كبيرة ستنفجر في الخليج العربي، تنطلق شرارتها من قطر، ثم هجوم سعودي، مع ظهور لتنظيم الدولة الإسلامية بشكل مفاجئ في شوارع المملكة السعودية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "روسيا اليوم" يومه الثلاثاء.

وأوضح الموقع الروسي أن الفلكي المغربي، أشار إلى أن الأمر سيثير استغرابا ونقاط استفهام، في وسائل الإعلام العربية والعالمية، حول من أين أتى الدواعش ؟ وكيف؟ ومتى ؟، قائلا في لقاء مع قناة "المغاربية"، "إن الخارطة الفلكية وتبدل مواضع كواكب الحروب، يشير إلى انتهاء حقبة الدم في سوريا، وانتقالها إلى دول أخرى، قائلا إن الحرب ستنتهي بسوريا بانتصار بشار الأسد".

وأكد ذات الموقع أن العيس، تنبأ بأن الانقسامات ستطال السعودية وستحولها إلى قبائل متناحرة تبايع كل منها أميرها وظهور تنظيم الدولة الإسلامية، سيحول الوضع إلى حمام من الدم.

وأشار العيس بخصوص سوريا إلى أنها ستلقى الانفراج الشامل بدء من أول الشتاء، حيث سيكون الوجه البديل للحرب رياضة ومسرحا وفنا، مؤكدا أن سوريا ستكون "باريس الشرق"، وأن الرئيس الأسد سوف يصدر قرارات مهمة سيرفع بها سقف الحرية وسيعزز حرية الصحافة، الأمر الذي سيجعل من سوريا دولة قانون يحتذى بها، مضيفا أن دولة لبنان ستطلب النجدة من سوريا التي ستلبي النداء وتخلص لبنان من مؤامرة كبرى تحاك ضدها، على حد زعمه ورغم أن الفلكي انحاز كثيرا إلى محور ضد محور فتنبؤاته خلقت جدالا واسعا ورفضا كبيرا .

 

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