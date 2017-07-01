 الفضايح كثرو: ضبط ملتح بخريبكة متلبس بالتحرش بصديقة زوجته والقضية فيها صور إباحية..وها كيفاش حصل ﻿
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الفضايح كثرو: ضبط ملتح بخريبكة متلبس بالتحرش بصديقة زوجته والقضية فيها صور إباحية..وها كيفاش حصل

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 18:41 الفضايح كثرو: ضبط ملتح بخريبكة متلبس بالتحرش بصديقة زوجته والقضية فيها صور إباحية..وها كيفاش حصل | حوادث و حقوق
الفضايح كثرو: ضبط ملتح بخريبكة متلبس بالتحرش بصديقة زوجته والقضية فيها صور إباحية..وها كيفاش حصل
نصبت المصالح الأمنية بمدينة بخريبكة، أمس الإثنين، كمينا لشخص ''ملتح''، عقب توصلها بشكاية، تفيد أن هذا الأخير متورط في قضية غير أخلاقية تتعلق بالتحرش الجنسي بصديقة زوجته.

"شوف تيفي"

نصبت المصالح الأمنية بمدينة بخريبكة، أمس الإثنين، كمينا لشخص "ملتح"، عقب توصلها بشكاية، تفيد أن هذا الأخير متورط في قضية غير أخلاقية تتعلق بالتحرش الجنسي بصديقة زوجته.

وحسب مصادر خريبكية فإن صاحبة الشكاية، قامت وبتنسيق مع المصالح الأمنية باستدراج "الملتح" عبر محادثة من خلال تطبيق الواتساب، حيث تبين لها أن المعني بالأمر، قام بإرسال صور إباحية لها مخلة بالحياء، لتسارع إلى ضبطه وحجز هاتفه النقال.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الموقوف، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة لتعميق البحث معه وللكشف عن طبيعة العلاقة التي بينه وبين الضحية صديقة زوجته والتي تدرس برفقتها في أحد الكتاتيب القرآنية.

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