عاجل:نشرة إنذارية هامة للمغاربة ﻿

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة ، بأن موجة الحرارة ستتواصل إلى غاية يوم الخميس المقبل بالعديد من مناطق المملكة، مع تسجيل درجات حرارة قصوى تتراوح بين 37 و 45 درجة.

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أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة ، بأن موجة الحرارة ستتواصل إلى غاية يوم الخميس المقبل بالعديد من مناطق المملكة، مع تسجيل درجات حرارة قصوى تتراوح بين 37 و 45 درجة.

ويرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة اليوم وغدا الأربعاء بأوسرد ووادي الذهب وبوجدور (الداخل) والسمارة وأسا الزاك وطاطا وزاكورة والرشيدية وطانطان وكلميم وسيدي إفني وتارودانت ومراكش وبني ملال والرحامنة وقلعة السراغنة وخريبكة والفقيه بنصالح وسطات واليوسفية والخميسات ومكناس وفاس وتاونات ومولاي يعقوب وصفرو وسيدي قاسم وسيدي سليمان ووزان وداخل العرائش والصويرة.

وستتأرجح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة بكل من فكيك وبولمان وتاوريرت وجرادة وجرسيف وتازة وشفشاون والحاجب وخنيفرة وبرشيد وبنسليمان وسيدي بنور وشيشاوة وآسفي (الداخل) وتزنيت واشتوكة ايت باها وإنزكان وأكادير (الداخل) وورزازات وأزيلال والقنيطرة (الداخل).

وخلال اليومين المقبلين، ستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 41 و 44 درجة بتارودانت وطاطا وزاكورة وأوسرد والسمارة وأسا الزاك ومراكش والرحامنة وتاونات ومولاي يعقوب.

وسيستمر الطقس الحار بالمناطق الواقعة جنوب- شرق وشرق الأقاليم الصحراوية يوم الأربعاء والخميس المقبلين.





