هام لأصحاب الدورة الاستدراكية الخاصة بشهادة الباكالوريا: هذا هو موعد التعلاق والاعلان عن النتائج ﻿



"شوف تيفي"



من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لشهادة الباكالوريا الخاصة بدورة يوليوز 2017، يوم الجمعة 21 يوليوز من الشهر الجاري عبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية الوطنية، وذلك مباشرة بعد نهاية عملية تصحيح أوراق الامتحانات والتي شارفت على النهاية.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت في وقت سابق عن مرور هذه الدروة الاستدراكية في أجواء عادية، مشيرة إلى أن حالات الغش، المسجلة خلال الدورة الاستداراكية لهذه السنة، عرفت انخفاضا، حيث كشفت عن ضبط 1298 حالة غش، خلال إجراء اختبارات هذه السنة، مقابل 2280 حالة تم ضبطها خلال إجراء الاختبارات نفسها لعام 2016.



تجدر الإشارة إلى أن الدورة العادية من امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، عرفت نسبة نجاح بلغت وطنيا 50.28 في المائة وهي النسبة، التي وصفها بالمرتفعة بالمقارنة مع السنوات الماضية.









