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بالفيديو..هذا هو مصير مولات الصاية اللي ظهرات بملابس غير محتشمة بالسعودية

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 17:54 بالفيديو..هذا هو مصير مولات الصاية اللي ظهرات بملابس غير محتشمة بالسعودية | حوادث و حقوق
بالفيديو..هذا هو مصير مولات الصاية اللي ظهرات بملابس غير محتشمة بالسعودية
كشفت وسائل إعلام سعودية، أن شرطة العاصمة السعودية الرياض، اعتقلت يومه الثلاثاء، فتاة سعودية ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بملابس ''غير محتشمة''، وأحالت أوراقها على النيابة.

"شوف تيفي":

كشفت وسائل إعلام سعودية، أن شرطة العاصمة السعودية الرياض، اعتقلت يومه الثلاثاء، فتاة سعودية ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بملابس "غير محتشمة"، وأحالت أوراقها على النيابة.
وحسب صحيفة "عكاظ"، فإن الناطق باسم شرطة العاصمة العقيد فواز الميمان، قال إن الأجهزة المختصة، رصدت عدة مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت امرأة تتجول في المركز المذكور، وكانت ترتدي ملابس "غير محتشمة..بناء عليه، ووفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تم تحديد هويتها، وبعد استجوابها أقرت بزيارة القرية برفقة محرمها "(أخ — أب — إبن"، وأن المواقع نشرت المقاطع، دون علمها.

تجدر الإشارة إلى أن مواقع التواصل، تداولت صوراً لفتاة سعودية تتجول داخل القرية التراثية بمركز "أشيقر"، التابع لمحافظة "شقراء" غربي العاصمة الرياض، وقالت إنها تدعى خلود، وهي صاحبة حساب "خلود موديل".

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