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الفتيت... 50 شكل إحتجاجي بالمغرب والحقوقيون يتظاهرون ''بالسقوط والإغماء''

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 17:48 الفتيت... 50 شكل إحتجاجي بالمغرب والحقوقيون يتظاهرون بالسقوط والإغماء | بوليتيك
الفتيت... 50 شكل إحتجاجي بالمغرب والحقوقيون يتظاهرون ''بالسقوط والإغماء''
نفى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية قبل قليل بالبرلمان، عن وجود مقاربة أمنية للتعامل مع الوقفات الإحتجاجية، مؤكدا بأنه لاوجود لنصوص في المجال الحقوقي وأن الدولة تقاس بمدى إحترام مؤسساتها

بوليتيك
شوف تيفي

نفى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية قبل قليل بالبرلمان، عن وجود مقاربة أمنية للتعامل مع الوقفات الإحتجاجية، مؤكدا بأنه لاوجود لنصوص في المجال الحقوقي وأن الدولة تقاس بمدى إحترام مؤسساتها والمواطنين للقوانين.

وأوضح الفتيت أن التدخلات الأمنية تكون تحت سلطة القضاء ولاوجود للإنتقائية في تدخل القوات العمومية ضد الوقفات الإحتجاجية الغير مرخصة، مقدما أرقاما حول عدد ''أشكال التعببر الإحتجاجي بالشارع العام طيلة الشهور الأخيرة''.

وقال الفتيت إنه في سنة 2016 فقط تم بكل حرية تنظيم 14400 مظاهرة بالشارع بواقع 39 مظاهرة بشكل يومي دون تدخل الأمن، وأنه في الشهور القليلة تم الترخيص 9981 بمعدل 50 مظاهرة بشكل يومي دون تسجيل أي تدخل أمني.

وحسب الفتيت فمن يعمد إلى تبخيس عمل المؤسسات الدستورية التي عهد إليها حفظ الأمن من أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية ومصالح أمنية ''إلا الذين في قلوبهم زيغ ويخدم مصالحهم الضيقة''، وأن بعض منظمي المظاهرات بالشارع العام، لايحترمون القانون ولايتوفرون على الصيغة القانونية تسمح لهم بتأطير المواطنين، كما أنهم يتظاهرون ''بالسقوط والإغماء''.


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