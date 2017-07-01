لامس جسد فتاة عمرها 12 سنة وطلب منها أن تقبله.. فتجمع نحو 100 من أقاربها للانتقام منه ﻿

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية، أمس الإثنين، إن ''أفراد الشرطة توجهوا إلى أحد المراكز المختصة باستقبال طالبي اللجوء في مدينة براونشفايغ، غرب البلاد، لحماية لاجئ سوداني يبلغ من العُمر 26 عامًا،

"شوف تيفي"

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية، أمس الإثنين، إن "أفراد الشرطة توجهوا إلى أحد المراكز المختصة باستقبال طالبي اللجوء في مدينة براونشفايغ، غرب البلاد، لحماية لاجئ سوداني يبلغ من العُمر 26 عامًا، متهم بالتحرش الجنسي بفتاة صربية بالغة من العُمر12 عامًا، داخل المركز".

وقد تمكنت قوة أمنية ألمانية مكونة من نحو 25 شرطيًا، من حماية اللاجئ السوداني الذي كان على وشك أن يتعرض لانتقام جماعي من أسرة الفتاة الصربية، حيث تجمع نحو 100 من أقارب الفتاة وأفراد منحدرين من نفس موطنها لمحاسبة السوداني على فعلته، فيما استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريقهم، في اشتباكات أدت إلى إصابة أفراد الشرطة.

وبحسب البيانات، فقد أخبرت الفتاة إحدى موظفات الأمن في المركز بأن الشاب السوداني لامس جسدها، وطلب منها أن تقبله. وتم تحرير بلاغ ضد اللاجئ السوداني بتهمة التحرش الجنسي، وتم نقله إلى نزل آخر للاجئين، وتجري الشرطة تحقيقاتها في الواقعة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن الأجهزة الأمنية لم تعلن عن الواقعة إلا يوم الإثنين، لأن المركز الصحفي للشرطة كان شاغرًا مطلع الأسبوع الجاري، بسبب العطلة الأسبوعية في ألمانيا.