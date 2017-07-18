الحسيمة مشتعلة على الفايسبوك جميلة هادئة في الواقع...وها شكون باغي يشعلها ﻿

تحملت وزارة الداخلية مسؤوليتها ومنعت مسيرة الخميس القادم ''اللي ماعندها لاساس لاراس'' فالداعون لها رغم كثرتهم إلا أن أي تنظيم لم يعلن رغبته في تبنيها ولا طلب الترخيص الرسمي لتنظيمها

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تحملت وزارة الداخلية مسؤوليتها ومنعت مسيرة الخميس القادم "اللي ماعندها لاساس لاراس" فالداعون لها رغم كثرتهم إلا أن أي تنظيم لم يعلن رغبته في تبنيها ولا طلب الترخيص الرسمي لتنظيمها، بالتالي فإن الوزارة كانت سباقة لإعلان المنع توخيا للحذر مما قد يترتب عن تلك المسيرة إن خرج في مقدمتها القاصرون والأطفال وقاموا برشق قوات الأمن بالحجارة كما وقع في وقت سابق، حسب مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر أن بعض الجهات وبعد قرار المنع كثفت من دعواتها للخروج يوم 20 يوليوز مستغلة الفضاء الاجتماعي، لنشر إشاعات بأن الحسيمة تغلي وبأن الأوضاع الأمنية فيها منفلتة وغيرها من الادعاءات التي وجدت الدعم من صفحات أنشأت لهذا الغرض من خارج المغرب...وتؤكد مصادرنا أن الوضع الميداني في الحسيمة عادي جدا، لكنه مشتعل جدا في العالم الافتراضي، مما أثر بشكل كبير على الموسم السياحي، فقد غير العديد من المغاربة والمهاجرين وجهتهم من الحسيمة صوب مدن أخرى، بالتالي فإن التجار باتوا يشتكون من وضع الكساد التجاري الذي بات يهدد مستقبلهم، أمام التهويل والإشاعات المتداولة عبر حسابات فايسبوكية مخدومة ومدعومة من جهات لا تريد الخير للمغرب. وأكد مصدر رسمي أن أكثر من 130 تاجرا وضعوا شكاية لدى الأمن ضد مجهول، ولعل هذا المجهول هو الذي يجلس خلف شاشته الزرقاء لينشر الكثير من المغالطات عن منطقة الحسيمة الساحرة والتي تعتبر مقصدا هاما للسياح في فصل الصيف لجودة شواطئها و طيبوبة ساكنتها المخلصين ، موضحا أن فلسفة منع مسيرة الخميس المقبل مغزاها الأساسي هو إنقاذ ما تبقى من الموسم السياحي، وحماية الطبقة المتوسطة التي تنتعش مواردها في هذا الموسم من الإفلاس المادي وإعادة الاعتبار لجوهرة الريف، لتعود لها البسمة والحياة، وهذا هو الهدف الأسمى في الوقت الراهن قبل أن تتحول الحسيمة الجميلة إلى مدينة الأشباح ، تؤكد مصادرنا.