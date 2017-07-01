فضيحة...البرلمان الإسباني يعقد إجتماعا طارئا بعد وفاة مغربيتين بباب سبتة المحتلة والبرلمان المغربي يتجاهل ''الفاجعة'' ﻿

فجرت برلمانية عن فريق ''البيجيدي'' قبل قليل من يومه الثلاثاء،فضيحة من العيار الثقيل، عقب عقد لجنة بالبرلمان الإسباني لإجتماع طارئ حول الأحداث الأليمة التي شهدها المركز الحدودي باب سبتة والذي أسفر عن

شوف تيفي

فجرت برلمانية عن فريق "البيجيدي" قبل قليل من يومه الثلاثاء،فضيحة من العيار الثقيل، عقب عقد لجنة بالبرلمان الإسباني لإجتماع طارئ حول الأحداث الأليمة التي شهدها المركز الحدودي باب سبتة والذي أسفر عن وفاة سيدتين مغربيتين خلال هذه الشهور الأخيرة.



وحسب البرلمانية، فالدولة تتحمل المسؤولية الأخلاقية لحماية المغاربة، حيث أن "لجنة الداخلية بالبرلمان الإسباني عقدت إجتماعا طارئا بعد الفاجعتين والعمل على إستصدار مرسوم لتنظيم المرور، فيما البرلمانيين المغاربة عجزوا عن الخوض في موضوع النساء ممتهنات حمل البضائع فوق الظهر، خوفا من شرعنة التهريب.



ووفق مصادر "شوف تيفي" فقد توصلت وزارة العدل والحريات بتقريرين من النيابة العامة بتطوان التي فتحت تحقيقا بعد وفاة سيدتين بالمركز الحدودي باب السبتة، إستنادا لتقارير التشريح الطبي والبحث والتحقيق الذي أسفر عن حفظ الملف.