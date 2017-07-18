خطير وهام..حضيو راسكم: رسالة في الواتساب تسرق حسابك البنكي+صورة ﻿

وجه مركز مكافحة الجريمة الإلكترونية البريطاني Action Fraud، تحذيرا من انتشار رسالة على تطبيق واتساب الشهير تستهدف سرقة بيانات الحساب البنكي للمستخدم ومن ثم سرقة الأموال بسهولة.

"شوف تيفي"

وجه مركز مكافحة الجريمة الإلكترونية البريطاني Action Fraud، تحذيرا من انتشار رسالة على تطبيق واتساب الشهير تستهدف سرقة بيانات الحساب البنكي للمستخدم ومن ثم سرقة الأموال بسهولة.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية فقد أوضح المركز أن الرسالة التي يبعثها المحتالون لضحاياهم تختتم بتوقيع "فريق عمل واتساب"، وتتحايل الرسالة على المستخدم للكشف عن تفاصيل بيانات حسابه البنكي.

وأوضحت الوكالة الروسية أن الرسالة التي عرضها المركز لتحذير المستخدمين هي : "

تشير سجلاتنا إلى أن استخدامك لهذه النسخة من تطبيق واتساب قد تجاوزت مدة عام كامل، وبذلك تكون انتهت فترة الاستخدام التجريبي، نحيطكم علما بأنه لن يمكنكم الاستمتاع بالخدمة مجانا، ولمواصلة الاستخدام دون انقطاع، يمكنكم التفضل بالاشتراك في إحدى الفترات المتاحة لدينا.

وأكدت الوكالة أن محتالين، يرسلون رابطا يطلب من المستخدم تسجيل الدخول برقم الهاتف وتحديث بيانات حسابه البنكي، وعلى الرغم من أن هذه الرسالة الخادعة ترسل إلى المستخدمين في بريطانيا إلا أنه من الممكن أن تنتشر إلى مختلف أنحاء العالم.