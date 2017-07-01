فيديو مثير..عاين باين: شخص مع مراتو شفر تليفون من مطعم بمارتيل ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شخص بسرقة هاتف نقال من داخل أحد المطاعم المتواجدة بمدينة مارتيل.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شخص بسرقة هاتف نقال من داخل أحد المطاعم المتواجدة بمدينة مارتيل.

وحسب صاحبة الهاتف النقال وهي مغربية مقيمة بفرنسا، فإنها نسيت هاتفها بالمطعم، وهو ما استغله اللص الذي كان مرفوقا بسيدة قد تكون زوجته، حيث عمد إلى سرقته وإيقاف عمله على الفور.

وأوضحت المتحدثة أنها عادت للمطعم وتفاجأت بعدم وجود الهاتف النقال، لتسارع إلى إبلاغ إدارة المطعم التي اضطرت إلى الاضطلاع على كاميرات المراقبة، حيث تبين لها أن أحد الأشخاص، أقدم على أخذه قبل مغادرة المكان.

وعبرت هذه المغربية المقيمة بفرنسا عن استيائها الشديد بسبب الطريق التي حصل بها المعني بالأمر على الهاتف النقال، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكاية لدى المصالح الأمينة حتى يتم اعتقاله.